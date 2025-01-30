Хокеїст збірної Німеччини помер у 26 років: відома причина (фото, відео)

Хокеїст збірної Німеччини Тобіас Едер помер у віці 26 років від раку, повідомляє Bild. Раніше хокеїст європейської збірної раптово пішов із життя в 31 рік.

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«Ми вражені, глибоко засмучені та приголомшені, — написав у своєму акаунті в Instagram клуб „Айсберен Берлін“, у складі якого форвард став минулого року чемпіоном Німеччини. — На жаль, Тобі не виграв свій найважчий бій… Дорогий Тобі, нам тебе не вистачатиме. Ти завжди примушуєш усіх посміхатися. Саме таким ми тебе й запам'ятаємо!»

Невиліковну хворобу стравохода у хокеїста діагностували влітку минулого року, лише за кілька тижнів після того, як він представляв Німеччину на чемпіонаті світу в Чехії. Діагноз було поставлено під час планового передсезонного обстеження.

До переходу в 2023 році в «Айсберен Берлін» Тобіас Едер виступав за «Дюссельдорф», «Реб Булл Мюнхен» та «Бад Тельц». У найсильнішій хокейній лізі Німеччини він зіграв 296 ігор та забив 73 голи.

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У юнацькі роки Тобіас вважався головним талантом у Німеччині та був капітаном збірної на чемпіонатах світу серед юнаків до 18 років. У послужному списку хокеїста 27 матчів у складі головної збірної країни. На минулорічній світовій першості Едер закинув шайбу у порожні ворота словаків та допоміг німцям дійти до чвертьфіналу.

У Тобіаса залишилася наречена Іна.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійського чемпіона з хокею знайшли мертвим у ванні.

Фото DPA, Instagram

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