Олімпійського чемпіона з хокею знайшли мертвим у ванні (фото)

Колишній воротар клубів НХЛ «Філадельфія Флайєрз» та «Лос-Анджелес Кінгз», олімпійський чемпіон та триразовий чемпіон світу у складі збірної Чехії з хокею Роман Чехманек раптово помер у віці 52 років, повідомляє Blesk.cz. Раніше батька рекордсмена збірної росії з хокею знайшли мертвим.

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Бездиханне тіло свого батька, який не вийшов на роботу і не відповідав на дзвінки, виявив у ванні його син (теж професіональний хокеїст). Імовірно, Чехманек помер від серцевого нападу.

Роман Чехманек у складі збірної Чехії завоював «золото» чемпіонатів світу 1996, 1999, 2000 років, а 1998-го став олімпійським чемпіоном Нагано, коли був дублером легендарного Домініка Гашека.

У 2000—2004 роках голкіпер провів 235 матчів у НХЛ, захищаючи кольори «Філадельфії Флайєрз» та «Лос-Анджелес Кінгз». Тільки за цей час він заробив 8,5 млн доларів.

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Але після завершення кар'єри хокеїст швидко втратив свої накопичення. Чехманек відкрив власну пивоварню та прогорів. Вліз у борги і в результаті після десяти років судових баталій у червні цього року був засуджений до трьох років умовно з відстрочкою на п'ять років за шахрайство.

Після завершення кар'єри хокеїст відкрив власну броварню та прогорів

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З 17 років Роман зустрічався з коханням всього свого життя Дагмар, яка народила йому синів Якуба і Романа, у котрого серйозні проблеми зі здоров'ям, а також дочка Катерину. Але нещодавно пара розлучилася. Останнім часом Роман Чехманек тренував молодь в одному з хокейних клубів Чехії.

Роман з колишньою дружиною Дагмар, яка народила йому трьох дітей

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексхокеїст НХЛ, якому перерізали горло під час матчу, помер у лікарні.

Фото blesk. cz

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