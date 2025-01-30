Бізнес асоціації закликали УЗ запровадити конкурентну ціну на інтермодальні перевезення і «не підміняти поняття»

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) та Українська зернова асоціація (УЗА) закликали Уряд та «Укрзалізницю» запровадити прозорі та конкурентні тарифи на перевезення вантажів поїздами інтермодального транспорту. Відповідні листи відправлені віцепрем'єр-міністру з відновлення — міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі та голові правління АТ «Укрзалізниця» Олександру Перцовському.

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У листі ЄБА сказано, що нинішній тариф на перевезення зернових до портів інтермодальними поїздами на 45−50% нижчий за тариф на перевезення вагонами-зерновозами. Через це гроші втрачають не тільки аграрії, а й сама УЗ, яка володіє значним парком зерновозів. За оцінками компаній-членів Комітету ЄБА, за 11 місяців 2024 року УЗ недоотримала через це 666,41 млн грн доходу. «Особливо це викликає нерозуміння та стурбованість у представників бізнесу на тлі очікуваної збитковості АТ „Укрзалізниця“ та планів підвищення тарифів на вантажні перевезення», — йдеться у листі Асоціації.

В Українській зерновій асоціації заявили, що підтримують ідею інтермодальних перевезень, однак УЗ має удосконалити послуги, щоб унеможливити «зловживання та підміну понять». Тут наголошують: в українському законодавстві немає терміну «інтермодальні перевезення», натомість використовується поняття «мультимодальні перевезення». Вони передбачають перевезення, які використовують багато видів транспорту, але регулюються одним договором. У випадку ж УЗ клієнт може укласти договір з кількома компаніями, при цьому не дотримується основна умова — зміни виду транспорту. Тож знижений тариф на такі перевезення є необґрунтованим.

До того ж інтермодальні поїзди перевозять в середньому на третину менше маси вантажу, ніж звичайний поїзд із вагонів-зерновозів. Це призводить до вичерпання провізної спроможності. «УЗА підтримує формат інтермодальних перевезень та систему стимуляції таких перевезень, однак за нинішніх умов відбувається неузгодженість тарифів для різних видів рухомого складу та фактично підміна понять», — йдеться у листі Асоціації.

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В Асоціаціях закликали Уряд та УЗ забезпечити справедливі та рівні умови між різними видами рухомого складу, ініціювати процес удосконалення послуг з організації перевезення вантажів інтермодальним транспортом.

Як повідомлялось раніше, Наглядова рада «Укрзалізниці»погодила індексацію вантажних залізничних тарифів, які з 1 лютого 2025 року зростуть на 37%. Ринок виступив проти цього рішення, назвавши його спробою УЗ перекласти власні фінансові проблеми на плечі виробників.

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Проти цього рішення виступила Американська промислова палата в Україні, попередивши, що підвищення тарифів загрожує зупинкою стратегічних підприємств, адже додаткові витрати на логістику для компаній можуть перевищити 1,4 млрд грн на рік. Про «катастрофічні наслідки» підвищення тарифів заявило також Обʼєднання підприємств «Укрметалургпром». А на думку експерта Володимира Сонюка, збільшенням тарифу на 37% «Укрзалізниця» зупинить експорт й саму себе.

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