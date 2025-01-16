42.14 / 42.77 43.43 / 44.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Бізнес очікує на підписання закону про підвищення акцизів на тютюн: що відомо

13:36 16 січня 2025
Європейська Бізнес Асоціація

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) очікує на підписання президентом України закону № 4115-IX (законопроєкт № 11090) щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Про це йдеться на сайті ЄБА.

Законопроєкт було направлено на підпис Президенту ще 9 грудня 2024 року і він мав би набрати чинності з 1 січня 2025 року.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, його непідписання в строк вже коштувало бюджету 378 млн грн станом на 14 січня.

РЕКЛАМА

Раніше Європейська Бізнес Асоціація підтримала прийняття згаданого закону в частині розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Зокрема, асоціація наголошувала на важливості передбачення підходу Європейського Союзу до визначення курсу євро до гривні протягом року для забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств — найбільших платників податків України.

РЕКЛАМА

«Нинішня затримка в підписанні цього Закону однозначно не сприяє прогнозованості для бізнесу та створює невизначеність для роботи в середньостроковій перспективі», — йдеться у зверненні ЄБА.

Відповідні листи до президента раніше також надіслали Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України, Американська торгівельна палата в Україні та Українська Рада Бізнесу.

РЕКЛАМА

Як зазначалося, закон № 4115-IX передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіка до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року — на 5 млрд грн, 2027 року — на 9,4 млрд грн і 2028 року — на 13,9 млрд грн.

Нагадаємо, близько 23 мільярдів гривень збитків щорічно зазнавав держбюджет України від контрафактного виробництва тютюнових виробів.

65

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 2025 рік для Близнюків та Риб. Фото Pixabay

Астрологи назвали два знаки зодіаку, для яких 2025 стане «смарагдовим»: що це означає

Олександр Будько та Інна Бєлєнь

На сім кілограмів більше: переможниця «Холостяка» про проблеми з вагою

Архівне фото Лізи та Гаррі

Ліза та Гаррі Галкіни навчаються в Лондоні: сусіди Алли Пугачової розповіли деталі життя співачки

Алла Пугачова з Максимом Галкіним

Відбила Галкіна у молодої актриси: Кіркоров виклав власну версію відносин з Примадонною

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту