Бізнес очікує на підписання закону про підвищення акцизів на тютюн: що відомо

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) очікує на підписання президентом України закону № 4115-IX (законопроєкт № 11090) щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

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Про це йдеться на сайті ЄБА.

Законопроєкт було направлено на підпис Президенту ще 9 грудня 2024 року і він мав би набрати чинності з 1 січня 2025 року.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, його непідписання в строк вже коштувало бюджету 378 млн грн станом на 14 січня.

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Раніше Європейська Бізнес Асоціація підтримала прийняття згаданого закону в частині розміру ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Зокрема, асоціація наголошувала на важливості передбачення підходу Європейського Союзу до визначення курсу євро до гривні протягом року для забезпечення планування бізнес-діяльності підприємств — найбільших платників податків України.

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«Нинішня затримка в підписанні цього Закону однозначно не сприяє прогнозованості для бізнесу та створює невизначеність для роботи в середньостроковій перспективі», — йдеться у зверненні ЄБА.

Відповідні листи до президента раніше також надіслали Український національний комітет Міжнародної торгівельної палати (ICC Ukraine), Федерація роботодавців України, Американська торгівельна палата в Україні та Українська Рада Бізнесу.

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Як зазначалося, закон № 4115-IX передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіка до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у 2025 році ціна пачки сигарет зросте приблизно на 40 грн.

За оцінками Мінфіну, описаними в проєкті Бюджетної декларації, ухвалення закону дасть змогу збільшити надходження до держбюджету 2025 року на 0,6 млрд грн, 2026 року — на 5 млрд грн, 2027 року — на 9,4 млрд грн і 2028 року — на 13,9 млрд грн.

Нагадаємо, близько 23 мільярдів гривень збитків щорічно зазнавав держбюджет України від контрафактного виробництва тютюнових виробів.

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