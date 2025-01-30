Хотів одружитися і створити сім’ю: на Курщині загинув захисник з Черкащини

Монастирищина простилася з героєм Олександром Ковалевським. Він загинув на полі бою смертю хоробрих. Бійцю навіки 36 років, повідомляє пресслужба громади.

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«Олександр мав сестричку Наталю. Їхня мама прагнула виховати своїх дітлахів дружніми та гарними людьми, дати їм усе найкраще. Тож Олександр із Наталею так і зростали — одне за одного, одне для одного. Після закінчення школи він вступив до ДНЗ „Черкаський професійний автодорожній ліцей“, де здобув спеціальність — механік, автослюсар. Олександр Ковалевський був душею будь-якої компанії, завжди привітний і щирий. Вмів підтримати та вислухати. Прагнув кожному допомогти. Не терпів брехні та підлості. Не був ідеальним, але був справжнім».

У 2018 році у майбутнього воїна народилась донечка Анастасія від цивільного шлюбу. Маленьке диво. Але обставини склались так, що доля розвела її тата з мамою і кожен із них продовжив свій шлях. Анастасія залишилась із мамою, а Олександр намагався розпочати все спочатку.

«У 2019 році захисник кардинально змінив своє життя. Він залишив рідну Монастирищину і переїхав жити до Києва. Працював на будівництві, станціях технічного обслуговування автомобілів, намагався жити, як і всі, та будувати своє майбутнє. Згодом познайомився із гарною дівчиною Іриною. Вона стала його всесвітом. Спільні вихідні, поїздки, плани, мрії, життя… І все довкола почало набирати сенсу. Вони хотіли одружитись, створити сім’ю, хотіли прожити довге та щасливе життя і зістарітись разом. Але в час великої війни бути щасливим, коли ти — українець, на жаль, нереально».

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31 серпня 2024 року Олександр приєднався до відважних воїнів ЗСУ, щоб зупинити ворогів. Він був кулеметником 1-го відділення кулеметного взводу 225-го окремого штурмового батальйону.

«Він був бідою ворогів і спасінням українського народу. Свій останній бій воїн прийняв 17 січня 2025 року під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу. Сталось це в районі населеного пункту Свердлікове Курської області».

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Поховали героя з усіма військовими почестями на новому міському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель в бою на Харківщині переселенця з Херсонщини.

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