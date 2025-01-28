Користувався повагою і авторитетом: на Харківщині загинув боєць з Київщини

Втрата кожного воїна — це нестерпний біль для всіх нас та нашої країни. У селі Карашин в останню дорогу провели воїна Віталія Хомка. Йому навіки 24 роки, повідомляє Макарівський історико-краєзнавчий музей.

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«Віталій був найменшим сином, але не балуваним. Після школи вступив до Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою, де отримав диплом за спеціальністю „слюсар з ремонту автомобілів“. І ця професія була справді „його“. З 2017 р. працював слюсарем на одному з київських на СТО».

На захист країни боєць став у жовтні 2024 року. Спочатку службу проходив в 199-му навчальному центрі. Згодом був переведений до в/ч А4355. Солдат Віталій Хомко був навідником розвідувального відділення 81-ї окремої аеромобільної бригади. Брав участь в боях на Харківщині.

«Віталій мужньо воював, користувався повагою і авторитетом серед побратимів, був до кінця вірний військовій присязі на вірність українському народу».

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Свій останній бій герой прийняв 14 січня 2025 року внаслідок відбиття штурму противника в районі населеного пункту Лозова Ізюмського району Харківської області. У нього залишились матір, брат, сестра та племінники. Поховали воїна на кладовищі у селі Карашин.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель у бою на Харківщині переселенця з Херсонщини.

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