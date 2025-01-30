Ну вже занадто: мережа шокована новим кліпом популярної співачки

Популярна співачка Анна Трінчер, яка відреагувала на чутки про новий роман, випустила нову пісню «Вином текла» та кліп на неї. За словами артистки — це історія про спроби зрозуміти себе і, зрештою, знайти свободу, відпустивши, а пісня не про втрати, а про початок нового.

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«Ця пісня — моя розмова з кожною дівчиною, яка хоч раз втрачала себе у стосунках, намагаючись врятувати те, що вже зруйноване, — сказала на презентації роботи Анна. — Ми часто мовчимо, стискаємо зуби, терпимо, а потім розуміємо, що втратили найважливіше — себе. Це мій посил кожній дівчині: ти — сильна. Ти можеш знайти щастя, навіть якщо це здається неможливим. Відпустити — це не поразка, це твоя перемога».

Відео знімали на морі, серед красивої природи та порожнього пляжу. Трінчер у відкритому купальнику та короткій шубці показала своє накачане тіло. Нагадаємо, Анна зробила операцію по збільшенню грудей. Шанувальники співачки оцінили пісню, але зауважили про недоречність кліпу.

«Пісня подобається, а от кліп не дуже… подивилась, і майже в кожному моменті бачила Лободу… її рухи, погляд… дуже, дуже подібно», — зауважили у коментарях.

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«Пісня хороша, але кліп занадто, еротичний, хотілось би більше почуттів, якоїсь історії!» — поділилися думками.

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«Пісня сподобалася, особливо приспів, але кліп, ну вже занадто, — вирішили дописувачі. — Під таку пісню хотілося б чогось зворушливого, а не сексуального. Аню, ти дуже гарна, талановита, ми всі бачимо твою гарну фігуру, але ти можеш більше, ніж транслювати тільки тіло».

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