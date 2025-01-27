Я обожнюю її: Дантес вразив зізнанням

Популярний співак Володимир Дантес, який шокував зізнанням, вразив своїх шанувальників. Музикант переспівав один з хітів Ірини Білик «Одинокая», викликав велику кількість коментарів. На своїй сторінці у соціальній мережі Володимир розказав, що саме цю пісню Білик мріяв заспівати дуже давно.

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«Ця пісня вийшла 1997 році, — написав Дантес. — Там юна інфантильна дівчина розповідає історію кохання. Я прочитав кліп і пісню, як звернення до самого себе в минулому. І на жаль доросла дівчина досі самотня.

Дуже давно помітив, багато пісень «жіночих» у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, зʼявляється той, хто ображає або, навпаки, вперше хто розуміє, і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати «Одинокая». Я обожнюю її".

Продюсеркою відео стала відома режисерка Даша Ші. У кліпі знялася акторка Олександра Городецька. Шанувальники та колеги Дантеса відгукнулися на його нову роботу. Сама Ірина Білик поки не прокоментувала пісню.

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«Ох, це прям дуже, — поділилася враженнями Даша Астафьєва. — Побігли бемба по шкірі».

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«Ваааааауууууу», — лише написала Наталка Денисенко.

«Дантес, як розкішне вино — з кожним роком все краще!» — поділилися враженнями.

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«Всі ранні альбоми Білик — то шедеври», — вважають дописувачі.

Раніше Ірина Білик переклала українською свій легендарний хіт.

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