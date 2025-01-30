Чекати недовго: зростаючий Місяць зробить багатими чотири знаки Зодіаку

Астрологи, які раніше розповіли, які знаки Зодіаку отримають винагороду від карми у найближчі тижні, вважають, що кінець січня та початок лютого 2025 року стане доленосним для кількох знаків Зодіаку, пише Spiker.club.

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Це пов’язано з тим, що зростаючий Місяць притягне фінанси. Грошовий прибуток чекатиме чотири знаки Зодіаку: Тельців, Левів, Козорогів та Раків. Це почнеться 30 січня, коли Місяць почне свою зростаючу фазу. Цим людям подарують гроші чи віддадуть старі борги.

Також у них попереду — кар’єрний ріст, успіх у бізнесі та вигідні вкладення. Астрологи радять інвестувати в себе, адже самореалізація притягує ще більше коштів.

Сприятлива ситуація у сфері фінансів для цих знаків Зодіаку триватиме до осені 2025 року.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно астрологи назвали знаки Зодіаку, які є природженими бізнесменами. Людям з цієї п'ятірки знаків «з підприємництвом в крові» краще за інших вдається керувати бізнесом. Також вони назвали знаки Зодіаку, на представників яких у лютому очікує «грошовий дощ».

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