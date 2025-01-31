Каменських «пробачила», але Потап знову розізлив українців: що утнув «Балаган»

Після того як у мережі запропонували позбавити репера Потапа громадянства, українці почали міркувати, чи покине Настя Каменських свого горе-чоловіка до концерту у Варшаві, який відбудеться завтра, чи вже по приїзду в Україну. Адже дійти до такої ганьби як стати людиною без громадянства — це просто стидовисько, тим більше, для відомого артиста!

ВІДЕО ДНЯ

На щастя для Славіка Балагана, серце дружини виявилося досить «об'ємним»: в ньому знайшлося місце і для готовості до виступів перед пораненими бійцями, і для кохання до Потапа.

Всупереч сподіванням хейтерів, вона не тільки не написала, що її чоловік — cabra — але й привітала його з «яскравим початком».



«Вітаю з яскравим початком», — написала Настя, давши зрозуміти, що схвалює дії коханого.

«Певно, справжнє кохання існує», — стали писати шанувальники у фан-групах, здивовані реакцією співачки.

РЕКЛАМА

Втім, Потап відразу показав, що він — не з тих, кому потрібні пробачення чи слова підтримки.

Вже наступного дня Славік Балаган у своєму Instagram опублікував допис, в якому анонсував майбутній концерт за кордоном. Він запросив шанувальників відвідати виступ, який відбудеться у місті Хайфа (Ізраїль), але при цьому дату концерту не розкрив. За словами Потапа, він вже прибув до цієї країни, тому, ймовірно, виступ відбудеться днями.

РЕКЛАМА

Свій допис він доповнив відео, в якому ламаною англійською розповів про майбутнє шоу. Щоправда, увагу користувачів мережі привернуло не саме відео з анонсом концерту, а підпис до нього. В ньому також йшлося про виступ в Хайфі, але він був написаний одразу трьома мовами — англійською, українською і російською.

«Потап у Хайфі разом із Slavic Balagan! Увага: цей концерт може викликати експресивні танці, неконтрольовані напади сміху та раптове бажання вдягнути спортивний костюм», — написав втікач.

РЕКЛАМА

Звичайно, немає нічого поганого у тому, що співак анонсує свій концерт, але багатьох обурив факт, що він вживає мову країни-агресора — а за це українці можуть серйозно «забанити» артиста і перестати дивитися «крізь пальці» на його ухилянство.

«Ганьба», «Відбите від реальності», «Іспанський сором», «Вже не знає де себе всунути, клоун», — почали писати в коментарях.

Схоже, артист і сам розуміє, що це вже явний «перебір», і в новому дописі показав, що його може чекати, коли від нього відвернуться справжні шанувальники в Україні.

Нагадаємо, що обурення українців викликала поведінка ще однієї сімейної пари артистів, діти яких мешкають зараз у Німеччині.

60

Читайте нас у Facebook