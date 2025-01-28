Іспанський сором: мережа обурена поведінкою родини Бабкіних

Родина популярного співака Сергія Бабкіна, яка потрапила під ракетний обстріл, викликала обурення серед прихильників. На своїй сторінці у соціальній мережі Сергій та Сніжана Бабкіни виклали світлини, де посміхаються та цілуються на фоні моря та пальм. Нагадаємо, у Сергія та Сніжани троє дітей, старшому з яких виповнилося 16 років, і він живе у Германії.

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«Недільний настрій», — підписали світлини Бабкіни.

Підписники зауважили, що зараз не на часі хизуватися такими фото, коли в Україні йде війна, і багато хто не в змозі виїхати родиною за кордон.

«Іспанський сором, будьте щасливі, але ж ваші медійність і авторитет зобовʼязують, чи не так? — зауважили підписники. — Зболена країна в крові і руїнах, кожен день на площах міст ховають героїв, ровесників ваших дітей, а тут пальми і світське життя напоказ».

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«У країні війна, але ж то так треба показати, що ми не ви, ми ось під пальмами, — були ображені шанувальники. — Ну навіщо? Відпочиваєте? Не афішуйте, тим, кому болить».

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На докори відреагувала Сніжана Бабкіна, знову виклавши на своїй сторінці відео з чоловіком.

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«Як написали сьогодні ЗМІ — «Бабкіни вже не зважають уваги на хейт і просто насолоджуються життям», — написала Бабкіна та поставила сердечко.

Раніше писали, що репер Потап шукає гроші для повернення в Україну.

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