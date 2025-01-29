Потапа хочуть позбавити громадянства: «ігрища в кальмара» можуть мати сумні наслідки

Нещодавно в іспанському місті Валенсія репер Потап влаштував «ігрища в кальмара», підкидаючи через спину сумнівні речі і намагаючись поцілити у щось на кшталт баскетбольної корзини чи відра для сміття.

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Звичайно, з початку війни і ухилянства за кордоном від співака не чекають нічого нового та оригінального: позбавлений своєї аудиторії, він почав творити досить незрозумілі речі. Але цього разу «витівки» артиста можуть мати сумні наслідки: адже він почав стверджувати, що він — не український артист, а «представник Східної Європи» на ім'я Славік Балаган.

Почувши це, недоброзичливі, певно вирішили: «не подобається йому Україна, тож давайте заберемо у нього громадянство».

«Тим часом Славік у центрі Валенсії пропонує перехожим горілочки. Пропоную створити петицію про позбавлення громадянства України цієї латентної р*сні», — цитують журналісти одного з користувачів Мережі, який запропонував таку жорстоку санкцію.

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Немає сумніву, що сам артист знайде вихід із ситуації, адже має кілька бізнесів за кордоном і просто «купить» громадянство іншої країни. Але сумний досвід репера з «відміною» довідки від одеського воєнкома, яка «поставила хрест» на його вільному в'їзду та виїду з України, показує, що це не так-то й легко зробити. Тому у Олексія, схоже, тільки один вихід: підійти до нашого консульства в Іспанії, пояснити ситуацію і попросити допомоги у поверненні додому. Адже краще їздити з концертами на фронт та бути зі своєю аудиторією, аніж відчувати себе «прокурором-інвалідом», та ще й на чужій землі.

Проте схоже, що замість долі Батьківщини репер більше переймається майбутніми концертами у Каліфорнії.

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Фото — кадр з кліпу співака

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