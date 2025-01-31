Чекає потужний енергетичний сплеск: яким знакам зодіаку пощастить у лютому

Найближчими тижнями певні знаки зодіаку відчують на собі дію закону карми.

Але, як відомо, удача ніколи не приходить до всіх одночасно через те, що великий вплив на долю людей виявляють також небесні світила, пише Ukr.Media.



Зокрема, у лютому слабкою буде Венера, а в другій його половині з'являться проблеми у Меркурія. Це означає, що покладатися доведеться на інші планети — Уран або Марс. У зв'язку з цим можна виділити три найбільш потенційно успішні знаки лютого. Успіх завітає до представників цих знаків.

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Овен

Овни відчують приплив сил і бадьорості особливо у перехідні періоди, коли змінюється енергетика нічних світил. Лютий для них буде дуже сприятливим, особливо самий його початок. Тож Овнам потрібно встигнути зробити все найважливіше за останній місяць зими.

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Лев

Леви присвятять лютий саморозвитку. Вони зможуть знайти нову роботу, корисні розваги, хобі. Варто уважно прислухатися до інтуїції та не приймати рішення поспішно. Будь-яку зайву можливість отримання нових знань варто розцінювати як допомогу Всесвіту.

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Козоріг

Життя Козорогів наприкінці зими може змінитися на краще. Для цього їм не доведеться витрачати величезну кількість сил та часу. Козорогам можна сміливо займатися тим, що вони довго відкладали. Успіх їм гарантований.

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«Якщо ви не потрапили до цього списку, експерти радять вам бути обережнішими та обачнішими. Пам'ятайте завжди про те, що перемагає не той, у кого невичерпна удача, а той, хто вміє правильно нею користуватися», — зазначають автори гороскопа.

Також варто зазначити, що в останньому місяці зими на деякі знаки зодіаку проллється «грошовий дощ».

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