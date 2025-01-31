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Спорт

Суперники для «Реала» Луніна та «Бенфіки» Трубіна: підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

13:42 31 січня 2025
Ліга чемпіонів

У п'ятницю, 31 січня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування пар 1/16 фіналу Ліги чемпіонів, з якої вилетів донецький «Шахтар» .

Нагадаємо, що за підсумками загального турніру за участю 36 команд найкращі вісім клубів — «Ліверпуль» (Англія), «Барселона» (Іспанія), «Арсенал» (Англія), «Інтер» (Італія), «Атлетико» (Іспанія), «Байєр» (Німеччина), «Лілль» (Франція) і «Астон Вілла» (Англія) — пробилися в 1/8 фіналуодразу, а ось їхні суперники визначаться в дуелях клубів, що посіли 9--24-у позиції.

Зокрема, своїх опонентів дізналися «Реал» Андрія Луніна та «Бенфіка» Анатолія Трубіна.

Повністю пари 1/16 фіналу Ліги чемпіонів (один одному могли потрапити клуби з однієї асоціації та команди, які грали між собою на груповому етапі) виглядають так:

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«Брюгге» (Бельгія) — «Аталанта» (Італія)

«Спортинг» (Португалія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

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«Манчестер Сіті» (Англія) — «Реал» (Іспанія)

«Селтик» (Шотландія) — «Баварія» (Німеччина)

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«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Мілан» (Італія)

«Ювентус» (Італія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди)

«Брест» (Франція) — «ПСЖ» (Франція)

«Монако» (Франція) — «Бенфіка» (Португалія)

Додамо, що поєдинки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні 11/12 та 18/19 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Фото uefa.com

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