Наводив ракети ворога на казарми та навчальні центри ЗСУ: в Черкасах затримали агента росії

Після затримання 44-річної коригувальниці ворога у Херсоні контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб — вже у Черкасах.

ВІДЕО ДНЯ

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився 33-річний місцевий мешканець. Він готував координати для ракетно-дронових атак рф по регіону, а саме по навчальних центрах Державної прикордонної служби та Збройних Сил України (приорітетом були казарми, в яких проживали воїни).

Щоб скоригувати вогневе ураження, агент отримав від свого російського куратора список орієнтовних геолокацій, де він мав провести дорозвідку, об’їжджаючи локації на власному авто.

При цьому зрадник діяв чітко за інструкцією — проводив відеозйомку зовнішнього периметру об’єктів, фіксуючи наявність на їхній території особового складу і військової техніки, після чого повертався додому і готував «звіт» для свого російського куратора.

РЕКЛАМА

Окупанти ж ймовірно планували атакувати надані їм «цілі» ракетами і дронами-камікадзе.

Проте агента було викрито ще на початковому етапі його підривної діяльності і після документування злочинів його затримали «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

РЕКЛАМА

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

З їх урахуванням слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави і чекає на рішення суду — відповідно до кваліфікації злочину йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА

Відзначимо, що саме таке покарання можуть отримати і диверсанти, які нещодавно підірвали рейки перед військовим ешелоном на Рівненщині.

Фото СБУ

115

Читайте нас у Facebook