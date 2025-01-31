Наводила удари по Херсону: СБУ затримала зрадницю

У Херсоні, який постійно перебуває під ворожим вогнем, співробітники СБУ вирахували і затримали ще одну коригувальницю, яка наводила російські удари по всій правобережній частині області. За її допомогою ворог спрямовував артилерійські, дронові та авіаційні удари по позиціях українських військ, що обороняють регіон.

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Зрадницею виявилася 44-річна місцева безробітна, на яку окупанти вийшли в Мережі, коли вона публікувала прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах.

Як повідомили в СБУ, отримавши вороже завдання, фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру та його околиці, приховано фотографувала пункти базування Сил оборони, наносила їхні локації на гугл-карти, а потім — відслідковувала наслідки ворожих обстрілів і готувала відповідні звіти кураторам.

Затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу військового об’єкта. У неї одразу вилучили «знаряддя праці», тобто мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

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Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і взяли під варту. Після розгляду справи судом їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також нагадаємо про нещодавнє затримання у Харкові співмешканців-коригувальників, які у «вільний» час підробляли ще й закладкою наркотиків.

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