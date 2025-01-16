Трагедії вдалося уникнути: диверсанти підірвали рейки перед військовим ешелоном на Рівненщині (фото)

Нещодавно силовики затримали мешканця міста Рівне, який на замовлення російських спецслужб готував диверсії на залізниці, аби перешкодити постачанню ЗСУ боєприпасами та технікою. І ось знову на Рівнинщині було викрито громадян, які підірвали колію під час руху військового ешелону.

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«Служба безпеки нейтралізувала диверсійну групу російських спецслужб, яка діяла у Рівненській області. Зловмисники підірвали саморобний вибуховий пристрій на залізничній колії під час руху вантажного потяга Сил оборони. Співробітники СБУ завчасно зупинили ешелон на безпечній відстані від місця події і забезпечили охорону відповідної локації, що дозволило уникнути аварії та людських жертв. Після ремонту залізничного полотна рух потяга було відновлено», — повідомляє Служба безпеки України.

Двох молодиків, які намагалися втекти, затримали по «гарячих слідах». Завербованими противником виявилися місцеві мешканці віком 30 та 32 роки — шукачі «швидкого заробітку». Вони виготовили вибуховий пристрій на основі пластиду, який дістали із заздалегідь підготовленого схрону.

Вибухівку виготовили двоє мешканців Рівненщини. Фото СБУ

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Саморобний вибоховий пристрій вони заклали під рейки та дистанційно активували, коли наближався військовий ешелон. Під час обшуку у фігурантів вилучили елементи СВП та мобільні телефони із доказами підривної діяльності в інтересах рф.

Чоловікі були завербовані росіянами, коли шукали "швидкий заробіток". Фото СБУ

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Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Українська спецслужба закликає громадян, яких противник вербує для підпалу військових автівок, адмінбудівель, а також для здійснення теракту чи мінування, повідомляти на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника" - t. me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot).

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Раніше повідомлялося про викриття чотирьох ворожих агентів, які планували вчинити теракт біля будівлі, де дислокується підрозділ Сил оборони на Київщині. Один з них, як виявляється, мав загинути під час вибуху. Вибухівку в будівлю мав принести неповнолітній, перевдягнувшись у військву форму.

Фото СБУ

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