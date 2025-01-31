Дорожче, ніж у VIP-клініках Києва: сталі відомі деталі пологів принцеси Бетріс

Днями стало відомо, що племінниця британського короля Чарльза ІІІ принцеса Беатріс вдруге стала мамою. Монарша особа подарувала чоловікові Едоардо Мапеллі Моцці ще одну дочку, яку назвали Афіною. Маля з'явилося на світ 22 січня, але на якому тижні вагітності перебувала мама, від публіки приховали. де народила

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Беатріс, як повідомив її чоловік у соцмережах, народжувала у Chelsea and Westminster Hospital. Це загальнодоступна клініка, яка приймає пацієнтів на платній основі та безкоштовно за держпрограмою. До складу медичного закладу входить приватний пологовий будинок «Кенсінгтонське крило». Його вважають одним із найкращих у Великій Британії. До елітного пологового будинку приїжджають багаті майбутні мами з усіх кінців світу. Наприклад, дружина актора Джорджа Клуні, Амаль Клуні, обрала саме акушерів «Кенсінгтонського крила».

Фасад Chelsea and Westminster Hospital

РЕКЛАМА

Породіллям в елітному пологовому будинку пропонують окремі номери з ванними кімнатами, розкішними інтер'єрами та кількома програмами догляду під керівництвом консультанта та акушерки.

Палата (номер) у клініці

РЕКЛАМА

Існує безліч способів, за допомогою яких пари можуть персоналізувати свої пакети послуг, у тому числі за допомогою додаткових опцій, таких як окрема післяпологова палата або люкс після пологів, різні аналізи, а також допологові послуги.

Вартість пакетів послуг варіюється від 6625 фунтів стерлінгів (приблизно 343 тисячі грн) до 9350 фунтів стерлінгів (приблизно 484 тисячі гривень).

РЕКЛАМА

Звичайно, ціни у пологових будинках Києва набагато нижчі, але навряд чи хто буде сумніватися, що при можливості вибору більшість українок віддали б перевагу клініці в Челсі.

Варто зазначити, що до 1977 року жінки Британської королівської родини мали народжувати в Букінгемському палаці. Королева Єлизавета II всіх своїх чотирьох дітей народила саме у замку. Вікову традицію порушила дочка Єлизавети, принцеса Анна, створивши прецедент. Свого сина Пітера Філліпса вона народила в Lindo Wing — це приватний корпус лікарні Святої Марії в Лондоні. Пізніше невістка королеви Сара Фергюсон зверталася до акушерок Chelsea та Westminster Hospital. У Lindo Wing всіх своїх дітей народила принцеса Кейт Міддлтон.

До речі, герцогиня Сассекська Меган Маркл народила сина Арчі в приватному пологовому будинку Portland Hospital, який також знаходиться в центрі Лондона.

Фото nstagram@edomapellimozzi



61

Читайте нас у Facebook