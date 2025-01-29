Передчасні пологи: британська принцеса народила другу дитину

Принцеса Беатріс, про другу вагітність якої стало відомо восени 2024 року, та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці стали батьками вдруге. У пари народилася донька, яку назвали Афіна Елізабет Роуз.

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Про це повідомив щасливий батько у своєму Instagram.

«Минулого тижня в нашому житті з'явилася мала Афіна. Вона крихітна і абсолютно ідеальна. Ми всі вже без розуму від неї. Наші серця переповнені любов'ю до тебе, мала Афіна. Ми з дружиною висловлюємо величезну подяку всьому чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за їхню виняткову турботу та підтримку у цей неймовірно особливий час», — написав Едоардо у мережі.

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Офіційний обліковий запис Букінгемського палацу в інстаграмі повідомив, що дитина з'явилася на світ 22 січня вагою трохи більш як два кілограми.

«Король і королева були поінформовані і в захваті від цієї новини. Її Королівська високість та її дочка здорові і почуваються добре», — йдеться у повідомленні.

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Тим часом британська преса повідомила, що Беатріс мала народити на початку весни, і називає пологи передчасними.

Зазначимо, що про те, що пара знову стане батьками, стало відомо у жовтні. При цьому для 40-річного Мапеллі-Моцці дитина стала третьою. У 2011 році від колишньої дівчини у нього народився син Крістофер, який зараз живе з новою родиною батька. Первеня 36-річної Беатріс, дочка Сієнна, народилася у 2021 році.

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Принцеса Беатріс вийшла заміж за італійського аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці у 2020 році після двох років роману. Вона старша дочка брата короля Чарльза Ендрю та Сари Фергюсон, яка зараз посідає десяте місце у черзі на престол.

Нагадаємо, принц Вільям розглядає можливість офіційно призначити Луїзу та Джеймса Віндзорів, які посідають 15 та 16 місця у черзі на престол, членами королівської родини. Це означало б отримання ними державного фінансування з фонду монарха та виконання доручень від імені корони.

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