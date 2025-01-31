З лютого українці отримуватимуть посилки вже наступного дня після відправлення

Січень ознаменувався для «Укрпошти» скандалом, пов'язаним із планами щодо стратегічної співпраці з китайським маркетплейсом TEMU, чиї посилки доставлялися в основному за 3 дні і менше. А вже з 3 лютого українцям обіцяють отримання внутрішніх посилок в Україні вже наступного дня після їхнього відправлення.

ВІДЕО ДНЯ

Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна». За його словами, це стане наслідком інвестицій компанії в автоматизацію власної роботи.

Так, у 2024 році в автоматизацію було інвестовано понад 1 млрд грн власних коштів, які витратили на придбання обладнання у вітчизняних виробників для автоматизації роботи та обробки поштових відправлень.

«Вже з наступного понеділка (3 лютого) процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок „Укрпошта“ оброблятиме на роботизованих лініях. Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня», — наголосив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

РЕКЛАМА

Тим часом у Верховній Раді з середини січня лежать законопроекти, якими планується відібрати дані раніше пільги щодо імпортних поштових посилок. Якщо раніше за їхньої вартості до 150 євро товари, що пересилаються поштою, не обкладали податками, то тепер за ціни понад 45 євро треба буде платити ПДВ, а ввізне мито — за ціни понад 150 євро.

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook