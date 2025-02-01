Після кожного поранення знову рвався на фронт: на війні поліг 51-річний воїн зі Львівщини

Львів віддав останню шану ще одному героїчному земляку. 30 січня містяни попрощалися із захисником Михайлом Корлом. Він боровся із російськими окупантами на території Донецької та Запорізької областей, неодноразово рятував життя своїх побратимів, евакуйовуючи поранених. Не зважаючи на низку отриманих поранень, продовжував стояти на обороні. Але 21 січня прийняв свій останній бій, повідомляє міська рада. Бійцю навіки 51 рік.

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«Михайло за професією слюсар з ремонту автомобілів III розряду. Довго пропрацював у приватному підприємстві. Захоплювався автомобілями, увесь вільний час присвячував родині», — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Михайло Корло став на захист держави від російських загарбників. Його взяли до 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. За сумлінне виконання військового обов’язку у 2024 році воїн був відзначений Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих».

У Михайла Корла залишилися дружина, дві доньки, два зяті, онучка, сестра та теща. Його поховали на Личаківському кладовищі.

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