41.52 / 42.07 43.34 / 43.99
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Після кожного поранення знову рвався на фронт: на війні поліг 51-річний воїн зі Львівщини

20:34 1 лютого 2025
Михайло Корло

Львів віддав останню шану ще одному героїчному земляку. 30 січня містяни попрощалися із захисником Михайлом Корлом. Він боровся із російськими окупантами на території Донецької та Запорізької областей, неодноразово рятував життя своїх побратимів, евакуйовуючи поранених. Не зважаючи на низку отриманих поранень, продовжував стояти на обороні. Але 21 січня прийняв свій останній бій, повідомляє міська рада. Бійцю навіки 51 рік.

«Михайло за професією слюсар з ремонту автомобілів III розряду. Довго пропрацював у приватному підприємстві. Захоплювався автомобілями, увесь вільний час присвячував родині», — йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення рф Михайло Корло став на захист держави від російських загарбників. Його взяли до 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. За сумлінне виконання військового обов’язку у 2024 році воїн був відзначений Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Хрест хоробрих».

У Михайла Корла залишилися дружина, дві доньки, два зяті, онучка, сестра та теща. Його поховали на Личаківському кладовищі.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію Героя України Геннадія Керничного, який воював на протезі.

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дік Баттон

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, «хрещений батько» фігурного катання (фото)

Пенсіонер розраховує можливий розмір пенсії після індексації, фото з відкритих джерел

Масштабна індексація пенсій з 1 березня: скільки платитимуть після перерахунку

Гороскоп для 5 знаків зодіаку на 1-2 лютого. Фото Pixabay

Фінансові бонуси та несподівані зустрічі: у перші вихідні лютого зірки обіцяють успіх п'ятьом знакам зодіаку

Риба та морепродукти

Брудна та токсична: нутриціолог про те, від якої риби варто відмовитись

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту