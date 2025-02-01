Страшна помста: у Німеччині винесли довічний вирок вбивці дівчинки з України

У Німеччині 37-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство дев'ятирічної українки Валерії, яка разом з матір'ю приїхала до країни після початку повномасштабного вторгнення росії, пише BILD.

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Судді визнали цей злочин особливо тяжким. Це унеможливлює його звільнення після 15 років ув'язнення. За версією правоохоронців, причиною для вбивства могла стати помста з боку чоловіка матері дівчинки. Вбивця та мати загиблої дівчинки раніше мали стосунки, але за кілька днів до вбивства жінка його покинула.

Як писали «ФАКТИ», дівчинка була знайдена бездиханною в лісосмузі поблизу німецького Дебельна 11 червня 2024 року. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на уроках не з'явилася. Згодом через камери відеоспостереження поліцейські побачили, що дівчинка не сіла в автобус.

Під час розслідування та розтину не було виявлено жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.

Вбивцю затримали у Празі, де він переховувався від правоохоронців. Він є громадянином Молдови. Поховали дитину 25 червня у Павлограді.

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Фото: BILD

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