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Страшна помста: у Німеччині винесли довічний вирок вбивці дівчинки з України

16:59 1 лютого 2025
У Німеччині винесли довічний вирок вбивці українки&nbsp;— Фото: BILD

У Німеччині 37-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство дев'ятирічної українки Валерії, яка разом з матір'ю приїхала до країни після початку повномасштабного вторгнення росії, пише BILD.

Судді визнали цей злочин особливо тяжким. Це унеможливлює його звільнення після 15 років ув'язнення. За версією правоохоронців, причиною для вбивства могла стати помста з боку чоловіка матері дівчинки. Вбивця та мати загиблої дівчинки раніше мали стосунки, але за кілька днів до вбивства жінка його покинула.

Як писали «ФАКТИ», дівчинка була знайдена бездиханною в лісосмузі поблизу німецького Дебельна 11 червня 2024 року. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на уроках не з'явилася. Згодом через камери відеоспостереження поліцейські побачили, що дівчинка не сіла в автобус.

Під час розслідування та розтину не було виявлено жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.
Вбивцю затримали у Празі, де він переховувався від правоохоронців. Він є громадянином Молдови. Поховали дитину 25 червня у Павлограді.

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Фото: BILD

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