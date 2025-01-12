Фахівці зі східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 13 по 19 січня, пише slovofraza.com.

Їхні рекомендації допоможуть визначити, які кроки слід робити, а від яких краще утриматися.

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Щур

Для Щурів у сфері кохання та роботи успіх залежатиме від оточення. Їм важливо проводити час із людьми, які заряджають позитивом та надихають. Це допоможе отримати мотивацію та впевненість.

Бик

Бикам потрібно самостійно справлятися з емоціями, не сподіваючись на їхнє мимовільне зникнення. Важливо зберігати пильність, оскільки недоброзичливці можуть спробувати користуватися їх безтурботністю.

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Тигр

Цей тиждень може стати для Тигрів уроком уважності. Події, що відбуваються навколо, здатні приховувати підказки від Всесвіту. Щоб розшифрувати ці знаки, знадобиться вміння помічати деталі.

Кролик

Кроликам потрібно згадати свої досягнення та сильні сторони, щоб зберегти впевненість та позитивний настрій. Крім того, їм потрібно звертати увагу на те, як оточуючі реагують на їхні слова та вчинки.

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Дракон

Драконів можуть непокоїти сумніви. Найголовніше — не піддаватися цим емоціям та шукати опору у власних силах. Після цього періоду на них чекає емоційне піднесення і впевненість у завтрашньому дні.

Змія

Для Змій тиждень буде вдалим, якщо вони будуть обережні. Їхнє головне завдання — забезпечити безпеку у всіх аспектах життя, щоб уникнути неприємностей. Потрібно припинити реагувати надто емоційно на дрібниці.

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Кінь

Коням важливо зберігати спокій і уникати реакції за принципом «негатив на негатив». Незважаючи на складнощі, на любовному обрії можуть з'явитися нові перспективи. Тим, хто шукає другу половинку, варто виявити ініціативу.

Коза

Козам потрібно постаратися не хвалитися своїми досягненнями і не розкривати амбітні плани навіть найближчим людям. Якщо хтось із близьких завдасть болю, то не варто відкладати розмову.

Мавпа

У Мавп з'явиться більше можливостей взяти контроль над своїм життям. Потрібно використати цей час для змін. Можна оновити обстановку вдома чи завести цікаві знайомства.

Півень

Для Півнів успіх залежатиме від правильного вибору стратегії та здатності застосовувати поради, отримані раніше. Їм буде доступно більше інформації, аніж іншим. Це їхня ключова перевага, яку потрібно використовувати для прийняття зважених рішень.

Собака

Собакам проведення часу з рідними, дзвінки з друзями чи візити до далеких родичів допоможуть створити приємні спогади. Ізоляція та самотність зараз вкрай небажані.

Свиня

Свиням важливо бути обережними у спілкуванні, особливо з незнайомцями. При нових знайомствах потрібно покладатися більше на логіку, аніж на емоції чи інтуїцію. Такий підхід дозволить уникнути можливих маніпуляцій.

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