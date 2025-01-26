Астрологи назвали два знаки зодіаку, які зможуть розбагатіти у лютому

Астрологи, які раніше називали п'ять знаків зодіаку, яким у 2025 році щаститиме з грошима, визначили представників зодіакального кола, у яких є шанс розбагатіти вже в лютому. Знавці зірок зазначають, що останній місяць зими не є дуже вдалим часом для збагачення через слабкі Меркурій та Венеру. Але шанси є завжди.

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Овен

Гороскоп для Овнів передбачає, що знак має гарні шанси, оскільки на нього Меркутій та Венера мають невеликий вплив. Звісно, багатство не впаде просто з неба — над цим потрібно активно працювати, пише Ukr.Media.

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Зірки радять Овнам на шляху до багатства не вдаватися до обману чи хитрощів. Переваг знаку в цьому плані нададуть твереза оцінка обстановки та сильні сторони Овнів.

Козеріг

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Гороскоп для Козерогів радить знаку в лютому, аби досягнути успіху, працювати за раніше складеним планом, а не дослухатися до порад зі сторони. Якщо вчиняти так, як радять оточуючі, фінансового успіху можна і не дочекатися.

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Також представникам знаку не варто боятися змін — таких ситуацій в лютому буде достатньо. Але якщо Козероги залишатимуться мотивованими, то отримають перевагу.

Якщо астрологи роблять свої фінансові прогнози, опираючись на положення планет та характери знаків зодіаку, то знавці фен-шую та інших східних практик додатково радять людям вчиняти певні дії, аби залучити в життя удачу. Це, наприклад, стосується кольорів, які будуть «щасливими» у рік Зеленої Змії. Чи того, як знакам зодіака обирати «правильний гаманець».

Фото Pixabay

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