Україна вдарила у вразливе місце путінського режиму: про що йдеться

Курська операція розпочалася 6 серпня 2024 року. На той момент в цій області перебувало близько 11 тисяч російських військових. Пікове значення зони контролю рф на Курщині у період операції становило 1 300 км². Зараз там зосереджено близько 60 тисяч російських військових, втрати ж за неповні шість місяців становлять 38 тисяч осіб убитими, пораненими та полоненими. Таким чином, загальне зосередження російських сил сумарно склало близько 100 тисяч за майже пів року, або збільшилося від початкового угруповання майже на 90 тисяч.

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На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, по суті, у Курській області зосереджена й була використана чисельність, порівнянна із загальновійськовою армією та парою-трійкою дивізій.

«Ефектом такої концентрації сил і засобів, — говорить експерт, — стало лише часткове, а не повне повернення під контроль російської влади у Курської області, і на сьогодні сили окупаційних військ контролюють повністю або частково (сіра зона) близько 630 км². Іншими словами, за весь період Курської операції російські війська змогли повернути під свій контроль 670 км²… Важливий аспект — сковування російських сил на території самої росії і примус її до системної витрати сил і засобів у бойових зіткненнях. У той час як ці 90 тисяч за пів року могли б виявитися або під Куп'янськом, або Покровськом, або взагалі на Оріхівському напрямку».

Але це все військові фактори та ефект від них у рамках Курської операції, які негативно вплинули на боєздатність військ та репутацію путінського режиму, що змушений воювати на третій рік війни на своїй території. Є ще фактор, про який не так часто кажуть, — гуманітарний, додає Коваленко.

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«Від бойових дій у Курській області втекло близько 150 тисяч людей. Близько 30 тисяч розміщено у пунктах тимчасового розміщення, що перетворюються на пункти постійного розміщення. Інші біженці або самостійно влаштувалися, або живуть у родичів тощо. При цьому путінський режим не здатний впоратися з цим гуманітарним викликом. Люди не отримують виплат, навіть абсолютно злиденних 10−15 тисяч рублів, невчасна гуманітарна допомога, відсутність працевлаштування тощо. Влада Курської області перетворилася на ходячий мем і символ безпорадності та байдужості керівництва країни», — підкреслює Коваленко.

Курська операція, додає аналітик, наочно показала безпорадність росії у питанні забезпечення безпеки своїх кордонів:

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«Вона наочно показала нездатність росії ефективно воювати навіть на своїй території та швидко повертати під свій контроль зайняті противником території, попри чисельну перевагу. Курська операція наочно показала нездатність росії справлятися з несподіваними гуманітарними викликами, які створюють ефект початкової хаотизації та суспільного, соціального невдоволення, те, чого в путінській росії завжди побоювалися найбільше. Вона мала та продовжує мати серйозний вплив як на російські війська, так і на внутрішні процеси у рф. З цього можна зробити лише один висновок — треба повторити!»

Раніше «ФАКТИ» писали про думку данського військового аналітика Андерса Пак Нільсена, який вважає, що росія відчує наслідки війни вже у 2025 році.

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