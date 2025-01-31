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Шоу-бізнес

«Славік Балаган» анонсував спільний концерт з Потапом: глядачі чекають на «безумство»

19:30 31 січня 2025
Потап за кордоном

Репер Потап, який тепер виступає під ніком «Славік Балаган», продовжує провокувати хейт на свою адресу. Так, після гнівних відгуків щодо реклами концерту у Ізраїлі мовою країни-агресорки він знову вдається до неї.

Так, в новому дописі у соціальній мереж репер зі своїм помічником обговорюють День Святого Валентина, і під час розмови Потап повідомляє, що на свято вони будуть у Вільнюсі виступати на одній сцені з Потапом.

«Потап багатий, але ми будемо ще багатшими» — говорить артист, змушуючи шанувальників дивуватися тому, як вдасться одній людині грати себе «колишнього» і себе «теперішнього».

Частково пояснення додає анонс концерту на сторінці: «Потап і Slavic Balagan у Вільнюсі 14 лютого! Чекайте на безумство, музику та комедію, яка змусить вашу бабусю пишатися!»

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Тобто, варто заздалегідь запастися ліками та заспокійливим, тому що і без того «буйний» репер обіцяє справжнє «безумство».

Втім, саме цього, певно, не вистачає потенційним європейцям, тому що в цілому анонс Славіка сприйняли з ентузіазмом, хоча були й ті, кого «дістали» витівки «Балагана», і вони вирішили відписатися від колишнього Потапа.

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В той же час Каменських знову поставила лайк. Можливо, справжнє кохання дійсно існує?

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В той же час сама Настя, нагадаємо, зробила зачіску «під нардепку Безуглу» і збирається завтра дати свій концерт у Варшаві.

Фото.nstagram.com/realpotap/

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