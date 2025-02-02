Анджеліна Джолі та Бред Пітт знову звернулися до суду: що трапилося

Схоже, в розлученні 61-річного Бреда Пітта і 49-річної Анджеліни Джолі рано ставити крапку. Незважаючи на те, що пара поділила майно і погодила опіку над дітьми, заплутана справа щодо виноробні Château Miraval триває.

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Крім того, адвокати Енджі видвинули проти Бреда нові звинувачення, пише In Touch з посиланням на власне джерело.



Щодо виноробні: актриса, як відомо, перепродала свою частку і непогано заробила, хоча вони з Піттом домовлялися обговорювати подібні угоди.

В той же час під час розбірок випливла інформація про порушення з боку Пітта, і він, за словами адвоката, готовий їх визнати, але не більше. Але мета Енджі, за словами джерела — не виноробня, а правда. Все почалося, нагадаємо, з епізоду в літаку — Бред, як розповідала актриса, вчинив фізичне насильство.

«Нові звинувачення розширено для того, щоб охопити всі вчинки Пітта, незалежно від того, пов'язані вони з виноробнею чи ні. Потрібні докази жорсткого поводження з Анджеліною та їхніми дітьми», — стверджує джерело.

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Сама Джолі каже, що її колишній сам ніколи публічно не заперечував свої дії. А розгляди тривають роками, оскільки «збереження кар'єри» для Бреда вище «зокрема потреб його дітей». До речі, незважаючи на те, що 16-річні близнюки Нокс і Вів'єн — єдині неповнолітні діти пари — за рішенням суду залишилися під опікою матері, вони, подейкують, іноді телефонують до батька.

З огляду на поведінку Джолі стає зрозумілим, чому Бред Пітт вимагає від коханої Інес де Рамон заключення шлюбного контракту і, схоже, буде змушений залишатися холостяком.

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Фото скрін відео з youtube.com/

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