Fluffy nails: соцмережі захопила мода на «пухнастий манікюр»

Поки знавці моди обговорюють повернення естетики 1980-х років, в соціальних мережах набирає силу новий б'юті-тренд — fluffy nails, або «пухнастий манікюр».

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Про це пише спеціалізоване видання.



«Fluffy nails схожі на нігті-светри, але з іншою текстурою», — пояснює майстер з манікюру Прісцілла Нгуєн.



У соцмережах з'явилося багато роликів із туторіалами, як правильно зробити подібні нігті. І, хоча такий манікюр подобається не всім, багато хто вважає його чудовим варіантом для зими — «пухнасті нігті» чудово виглядають з теплими речами і модною шубою.

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Fluffy nails - досить примхливий і нестійкий, проте виглядає креативно

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Використовують для такого манікюру спеціальну пудру, яка дає «пухнасту 3D-текстуру», розповідає Прісцилла.

відео до новини про флафі-нейлз

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При цьому, за її словами, у побуті ці нігті хоч і не надто заважають, але можуть швидко обсипатися, якщо їх не берегти.

«Нігті — це прикраса, а не інструмент. Пухнасті нігті тримаються не так довго, тому будьте обережні. А ще тримайте їх подалі від усього, що може їх забруднити».

Тому можна резюмувати: пухнасті нігті — це добре для вечірок та виходів «в люди», але не для домашньої роботи.

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