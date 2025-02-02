Fluffy nails: соцмережі захопила мода на «пухнастий манікюр»
Поки знавці моди обговорюють повернення естетики 1980-х років, в соціальних мережах набирає силу новий б'юті-тренд — fluffy nails, або «пухнастий манікюр».
Про це пише спеціалізоване видання.
«Fluffy nails схожі на нігті-светри, але з іншою текстурою», — пояснює майстер з манікюру Прісцілла Нгуєн.
У соцмережах з'явилося багато роликів із туторіалами, як правильно зробити подібні нігті. І, хоча такий манікюр подобається не всім, багато хто вважає його чудовим варіантом для зими — «пухнасті нігті» чудово виглядають з теплими речами і модною шубою.
Використовують для такого манікюру спеціальну пудру, яка дає «пухнасту 3D-текстуру», розповідає Прісцилла.
відео до новини про флафі-нейлз
При цьому, за її словами, у побуті ці нігті хоч і не надто заважають, але можуть швидко обсипатися, якщо їх не берегти.
«Нігті — це прикраса, а не інструмент. Пухнасті нігті тримаються не так довго, тому будьте обережні. А ще тримайте їх подалі від усього, що може їх забруднити».
Тому можна резюмувати: пухнасті нігті — це добре для вечірок та виходів «в люди», але не для домашньої роботи.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, які кольори принесуть багатство у 2025 році, тому їх терміново потрібно додати в інтер’єр та в одяг.65
Читайте нас у Facebook