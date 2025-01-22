Наймодніший колір у макіяжі-2025: можливо, новий тренд вас здивує

Цей колір увірвався в б'юті-світ несподівано. Але, з іншого боку, на це можна було очікувати. Дуже давно в макіяжі фіолетовий не був фаворитом. І ось його час настав. Лілові та бузкові відтінки сьогодні актуальні не тільки в тінях та підводці для очей, а й у рум'янах, помадах та блиску для губ. Можна говорити про естетику 1980-х років, яка повертається та дуже популярна.

ВІДЕО ДНЯ

З іншого боку, лавандові відтінки асоціюються сьогодні із діджитал-сферою.

Фіолетовий макіяж додасть його володарці таємничості та футуристичності. Вважається, що ця палітра личить усім, але важливо вибрати в ній відтінки, які пасують саме вам. Як це зробити? Проконсультуйтеся з візажистом у салоні, спробуйте «приміряти» на себе новий образ у б'юті-додатках. Важливо, щоб макіяж додав вам гармонії та свіжості.

Особливо ефектний вигляд фіолетові, лілові та бузкові відтінки мають у вечірньому макіяжі.

Не бійтеся експериментувати та відкривати собі щось нове, незвідане.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як доглядати за шкірою взимку, і ділилися рецептом дуже корисної поживної та зволожувальної маски.

Читайте також: Багато речей у вашій косметичці небезпечні: що може зіпсувати колір обличчя РЕКЛАМА

Фото Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

16

Читайте нас у Facebook