Точно запалить: Тоня Матвієнко дала нове дихання своїй пісні, яка стала вірусною завдяки TikTok
Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно шокувала шанувальників зізнанням, два роки тому випустила пісню «Кульбаби». Тоді ця пісня не злетіла, наразі композиція стала вірусною й набрала понад 9 мільйонів переглядів. Пісня набрала шаленого успіху завдяки користувачам TikTok. Трек посідає першу сходинку в плейлисті «Найкращі танцювальні хіти» на Spotify та другу — серед найкращих україномовних пісень. А ще кілька тижнів утримує другу позицію в трендах YouTube серед найпопулярніших музичних відео.
«Такий успіх надихнув мене та The Faino Remix надати пісні нове життя — яскраве електронне звучання ще більше підкреслює легкість і драйвовість мелодії», — ділиться Тоня Матвієнко.
Артистка вражена тим, що її музика може отримати нове життя завдяки слухачам!
«Ми хотіли підсилити цю хвилю і створити версію, яка точно запалить танцполи й вечірки», — каже співачка.
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