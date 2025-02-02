41.52 / 42.07 43.34 / 43.99
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Точно запалить: Тоня Матвієнко дала нове дихання своїй пісні, яка стала вірусною завдяки TikTok

14:22 2 лютого 2025
Тоня Матвієнко

Українська співачка Тоня Матвієнко, яка нещодавно шокувала шанувальників зізнанням, два роки тому випустила пісню «Кульбаби». Тоді ця пісня не злетіла, наразі композиція стала вірусною й набрала понад 9 мільйонів переглядів. Пісня набрала шаленого успіху завдяки користувачам TikTok. Трек посідає першу сходинку в плейлисті «Найкращі танцювальні хіти» на Spotify та другу — серед найкращих україномовних пісень. А ще кілька тижнів утримує другу позицію в трендах YouTube серед найпопулярніших музичних відео.

«Такий успіх надихнув мене та The Faino Remix надати пісні нове життя — яскраве електронне звучання ще більше підкреслює легкість і драйвовість мелодії», — ділиться Тоня Матвієнко.

Артистка вражена тим, що її музика може отримати нове життя завдяки слухачам!

«Ми хотіли підсилити цю хвилю і створити версію, яка точно запалить танцполи й вечірки», — каже співачка.

РЕКЛАМА

Раніше українська співачка, композиторка та авторка пісень Alyosha відверто розповіла про кризу у шлюбі.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дік Баттон

Помер дворазовий олімпійський чемпіон, «хрещений батько» фігурного катання (фото)

Таро-прогноз на 2 лютого 2025 року для всіх знаків Зодіаку

«Безпомічність» Овнів, успіх Близнюків і втрата Водоліїв: прогноз карт Таро на неділю, 2 лютого

Риба та морепродукти

Брудна та токсична: нутриціолог про те, від якої риби варто відмовитись

Пенсіонер розраховує можливий розмір пенсії після індексації, фото з відкритих джерел

Масштабна індексація пенсій з 1 березня: скільки платитимуть після перерахунку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту