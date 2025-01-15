Не хотіла навіть жити: популярна співачка шокувала зізнанням

Популярна співачка Тоня Матвієнко, яка мріє про сцену «Євробачення», зворушливо звернулася до своєї донечки. Ніна — донька Тоні та співака Арсена Мірзояна святкує девʼятий день народження. Нагадаємо, дівчинку назвали на честь її знаменитої бабусі — відомої артистки Ніни Матвієнко, яка пішла з життя у жовтні 2023 року.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Тоня виклала світлини маленької Ніни та написала про свої почуття.

«Сьогодні нашій Нінусі 9 рочків! - поділилася співачка. — Я така щаслива, що ти у нас є! І почну не з тебе, а з себе. Якби ти знала, скільки разів я ламалася, падала, не хотіла навіть жити… Ти просто не даєш цьому тривати довго, ніби кажеш: «Ти не маєш права, є я!»

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Коротко кажучи, ти мій Янгол-охоронець.

Просто дякую, і ми з татом робимо все, щоб ти була щаслива! Будь здорова й усміхнена!"

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Підписники Тоні приєдналися до поздоровлень та побажали всім українським дітям мирного неба.

«Яка гарнюня мамина і татова, — написали у коментарях. — Вітаю! Хай мріється і втілюється у життя».

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«Щасливого дитинства Ніні під мирним, світлим небом!» — побажали дописувачі.

«Ніночку із днем народження! — привітали дівчинку. — Нехай буде здорова і щаслива! А мамі з татом сил і здоровʼя тримати небо!»

Раніше Злата Огнєвіч зізналася, на скільки років почувається.

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