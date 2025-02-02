В готелі в центрі Львова пролунав вибух: що відомо

У Львові минулої ночі стався інцидент, пов'язаний з боєприпасами — у середмісті у готелі на вулиці Городоцькій пролунав вибух.

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Внаслідок інциденту постраждав чоловік, повідомили у поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, вибух почули близько опівночі 2 лютого.

Слідчо-оперативна група, яка прибула до готелю, встановила, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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Також вибуховою хвилею були пошкоджені вікна та двері закладу.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

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Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, у Рівному у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Внаслідок вибуху загинула людина, ще шестеро отримали поранення.

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