Накрив собою гранату: мешканець Нікополя загинув внаслідок вибуху боєприпаса в магазині (фото)

Цієї осені на Полтавщині сталася трагедія — чоловік кинув гранату у бік людей, які стояли біля супермаркету, та намагався втекти. Під час вибуху троє людей постраждали, а сам «гранатометник» загинув.

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А в Нікополі наразі поліція розслідує трагічний випадок — ранком 11 огрудня в одному з магазинів пролунав вибух. Про цю НП, що сталася на вулиці Шевченка, розповідає Nikopolnews.

За словами очевидців, з кишені відвідувача магазину, коли той розраховувався на касі, випала, за попередніми даними, граната. Чоловік, якому на вигляд було близько 50 років, миттєво зреагував і накрив собою вибухонебезпечний предмет, який за кілька секунд спрацював. Чоловік загинув, а продавчиню магазину забрала «швидка».

У магазині Никополя вибухнула граната, фото prikhist.com

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А видання рrikhist.com утончює, що продавчиня отримала легкі тілесні ушкодження.

На цей момент поліція Дніпропетровщини нічого не повідомляє про цю надзвичайну подію.

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Нагадаємо, що рік тому у Закарпатті чоловік кинув гранати в залі, де відбувалося засідання сільради. Тоді постраждало більше 20 людей, а двє депутатів згодом померли в лікарні. Нещодавно суд виніс йому вирок — довічне ув'язнення з конфіскацією.

Фото з сайту prikhist.com

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