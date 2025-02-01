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У рівненському ТЦК пролунав вибух, є жертви, — ЗМІ

17:36 1 лютого 2025
У ТЦК Рівного пролунав вибух

В Рівному, де нещодавно силовики затримали мешканця міста, який на замовлення російських спецслужб готував диверсії на залізниці, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Спецслужби ДСНС та поліція вже на місці, інформує Район.Рівне.

Інцидент стався орієнтовно о 16:20. Також на місце прибули три карети швидкої допомоги. Вибухом вибиті вікна.

Навколо місця вибуху в Рівному обмежили рух і доступ для всіх.

Як повідомили в Національній поліції України, наразі відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Житомирщині затримали агентів російських спецслужб. Вони зробили та привели в дію вибухівку, закладену біля будівлі ТЦК у Бердичеві. Виконавця злочину, який підірвав саморобний вибуховий пристрій біля місцевого ТЦК, затримали протягом 2-х годин після вчинення злочину. Його спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з рф, викрили через декілька годин після підривника. Виконавець теракту — 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини.

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