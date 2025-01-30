Україна атакувала нафтопровід «Дружба» у Брянській області росії (відео)

У той час, які російські дрони-камікадзе завдають ударів по житловим будинкам в Україні, українські ударні БпЛА продовжують нищити важливі для ВПК противника об'єкти в рф. Так, напередодні повідомлялося про пожежу, яка виникла на території НПЗ «Лукойл — Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово.

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Ранком 30 січня російське міноборони відзвітувало про «перехоплення та знищення п'яти українських БпЛА»: трьох над територією Білгородщини та двох — у небі над Брянщиною.

Тим часом «ASTRA» повідомляє, що мешканці населенних пунктів Климово та Новозибкова Брянської області повідомили про вибухи та подальші пожежі.

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Стверджується, що дрони намагалися атакувати нафтоперекачуючу станцію «Новозибків» трубопроводу «Дружба».

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Цей об’єкт належить російській компанії «Транснєфть», яка відповідає за транспортування нафти територією росії. А зазначена станція — остання на ділянці нафтопроводу «Дружба» перед кордоном з білоруссю.

А Сергій Макагон, гендиректор ТОВ «Оператор ГТС України» у 2019−2022 рр., повідомив, що після атаки на нафтоперекачувальну станцію у Тверській області напередодні, сьогодні було зупинено відвантаження нафти на найбільшому нафтоналивному терміналі рф в Усть-Лузі. «Слава ЗСУ та СБУ! Не знаю точно хто вдарив дронами! Кінетичні санкції України проти російської нафти в дії!» — додав він.

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Схема російських трубопроводів. Фото зі сторінки Сергія Макагона

Нагадаємо, що днями ударні дрони атакували нафтопереробний завод ворога в російській Рязані. Цей об'єкт неодноразово зазнавав атак з повітря.

Фото — скріншот

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