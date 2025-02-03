З'явився шанс побачити взимку сніг: похолодання прийшло в Україну разом із опадами

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше прогнозував похолодання в Україні через вплив антициклону, що формувався над Скандинавським півостровом, попереджає, що зниження температури повітря супроводжуватиметься опадами.

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«Протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону. Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу, на півдні країни місцями з дощем. Найбільш низькі температури прогнозуються у Карпатах, а найтепліше традиційно буде у Криму, Приазов'ї та на Одещині», — прогнозує метеоролог.

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У понеділок, 3 лютого, вночі у західних, центральних та південних регіонах пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, в Одеській області та у Криму з дощем. Вдень нестійка погода з мокрим снігом та дощем утримається у південній половині країни та на Донбасі. У північних та центральних областях очікується невеликий сніг / мокрий сніг. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с; в Одеській області та західних регіонах північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень −1…+4 °С. У Карпатах вночі −3…−8 °С, вдень 0…-5 °С.

Прогноз погоди на 3 лютого. Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 4 лютого, у більшості областей України пройде невеликий, подекуди помірний сніг / мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…−6 °С, вдень −3…+2 °С. У Карпатах вночі передбачається −5…−10 °С, вдень −2…−7 °С.

Прогноз погоди на 4 лютого. Фото Укргідрометцентру

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У середу, 5 лютого, вночі у Карпатському регіоні, вдень у східних, північних областях та місцями у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг. В інших регіонах країни без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −3…−8 °С, вдень −3…+2 °С. У Карпатах вночі −6…−11 °С, вдень −1…−6 °С.

Прогноз погоди на 5 лютого. Фото Укргідрометцентру

У четвер, 6 лютого, невеликий сніг очікується у північній частині, вдень також у західних та східних областях. На півдні та у центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −2…−7 °С, вдень −2…+3 °С. У Карпатах вночі −6…−11 °С, вдень −1…−6 °С.

Прогноз погоди на 6 лютого. Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 7 лютого, невеликий сніг / мокрий сніг очікується у західних та східних областях країни, в решті регіонів без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, можливий туман. Вітер східний / південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −3…−8 °С, вдень −1…+4 °С. У Карпатах вночі −5…−10 °С, вдень 0…-5 °С.

Прогноз погоди на 7 лютого. Фото Укргідрометцентру

У суботу, 8 лютого, у більшості областей України переважно без опадів, лише вночі місцями у західних регіонах та на північному сході можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −1…−6 °С, вдень −1…+4 °С. У Карпатах вночі −3…−8 °С, вдень −1…−4 °С.

У неділю, 9 лютого, під впливом потужного антициклону із північного сходу, в Україні очікується суха комфортна погода із мінливою хмарністю. Вітер східної чверті, 7 — 12 м/с, у Приазов'ї та Криму можливі окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −3…−8 °С, вдень −3…+2 °С. У Криму та Одеській області вночі −2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що цього тижня температура повітря впаде на кілька градусів — вночі до 3−8 морозу, вдень — від 3 морозу до 2 градусів тепла.

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