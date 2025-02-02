«Зима повернулася із короткої відпустки»: відома синоптикиня розповіла про погоду на найближчі дні

Як і обіцяли синоптики, в Україну поступово повертається зимова прохолода. Температура повітря вночі буде зі знаком «мінус».

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«Зима на Стрітення якраз повернулася із короткої відпустки і одразу береться за роботу. Похолодання відновила, морози готує до кар'єрного підвищення, дала доручення атмосферним фронтам організувати сніг», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у понеділок, 3 лютого, в Україні очікується вночі 0−4 градуси морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.

У більшості областей періодично падатиме невеликий сніг. На півдні та на південному сході сніг та мокрий сніг будуть помірними, можливе налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах.

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Опади на півдні України в окремих районах досягатимуть сильних значень, у Криму завтра вдень очікується сильний дощ.

Вітер в Україні переважно північно-західний, помірний, у західних областях можливі пориви до 15−20 метрів за секунду.

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У Києві понеділок буде прохолодним, вночі -1−3 градуси, вдень близько нуля. Пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

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На наступному тижні в Україні температура повітря впаде на кілька градусів — вночі до 3−8 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха прогнозувала, що лютий 2025 року може виявитися на кілька градусів теплішим за кліматичну норму.

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