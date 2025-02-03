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Спорт

«Шахтар» купив нападника за 17 мільйонів євро (фото)

11:09 3 лютого 2025
Кауа Еліас

Донецький «Шахтар», який розпрощався взимку з трьома гравцями збірної України — Данилом Сіканом, Тарасом Степаненком та Олександром Зубковим, оформив трансфер 18-річного бразильського нападника Кауу Еліаса, повідомляє журналіст Едуардо Бургос на своїй сторінці у соцмережі Х.

За інформацією джерела, сума трансферу форварда «Флуміненсе» склала 17 млн євро плюс 3 млн у вигляді бонусів. При цьому бразильський клуб збереже 10 відсотків прав на футболіста. Термін контракту форварда буде розрахований до 2030 року.

Еліас, який забив у 47 матчах за «Флуміненсе» 8 м'ячів і віддав 2 гольові передачі, вже вирушив до Німеччини, де пройде медогляд та підпише контракт з донецьким клубом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Боруссії» і вилетів з Ліги чемпіонів.

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Фото ФК «Флуміненсе»

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