«Шахтар» купив нападника за 17 мільйонів євро (фото)

Донецький «Шахтар», який розпрощався взимку з трьома гравцями збірної України — Данилом Сіканом, Тарасом Степаненком та Олександром Зубковим, оформив трансфер 18-річного бразильського нападника Кауу Еліаса, повідомляє журналіст Едуардо Бургос на своїй сторінці у соцмережі Х.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією джерела, сума трансферу форварда «Флуміненсе» склала 17 млн євро плюс 3 млн у вигляді бонусів. При цьому бразильський клуб збереже 10 відсотків прав на футболіста. Термін контракту форварда буде розрахований до 2030 року.

Еліас, який забив у 47 матчах за «Флуміненсе» 8 м'ячів і віддав 2 гольові передачі, вже вирушив до Німеччини, де пройде медогляд та підпише контракт з донецьким клубом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» програв «Боруссії» і вилетів з Ліги чемпіонів.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Флуміненсе»

РЕКЛАМА

108

Читайте нас у Facebook