Божечкі: мережа у захваті від відео популярної шеф-кухарки

Популярна шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Ліза Глінська, яка восени 2024 року вперше стала мамою, показала доньок. Відомо, що у пари — Лізи та її чоловіка Максима Большакова народилася двійня — доньки Поліна та Соломія. На своїй сторінці у соціальній мережі шеф-кухарка виклала кумедне відео, на якому дівчатка, що знаходяться на руках у двох дорослих, спілкуються одна з одною.

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- Дівчата спілкуються) обожнюю спостерігати ніби не бачили одна одну багато років і ось зустрілися, — підписала відео Глінська.

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Шанувальники шуф-кухарки прийшли у захват від її посту, поділилися своїми враженнями та побажали всім жити у мирі.

- Яке класне відео найкращі, неймовірні емоції, — поділилися почуттями.

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- Божечкі, клас, хай вони люблять і підтримують одна одну все життя, — побажали у коментарях.

- Ліза, дуже за Вас рада! — написали підписники. — Хай малі будуть щасливі, здорові і живуть тільки в мирі.

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Раніше писали, що популярна телеведуча Леся Нікітюк вагітна первістком.

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

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