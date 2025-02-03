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Він не чекав повістки — пішов добровольцем: в бою під Куп’янськом загинув 33-річний воїн з Прикарпаття

20:34 3 лютого 2025
Похорон добровольця Івана Балацького

Багатолюдна площа. Пливе домовина, вкрита стягом… Мамине: «Дитино…Як я без тебе..» зривало хвилю гірких сліз. Так у Рогатині зустрічали та оплакували бійця Івана Балацького із села Бабухів, повідомляє пресслужба громади. Війна забрала їх молодого земляка надто рано… Лише 33.

«Він не чекав повістки, не вагався — 25 березня 2022 року добровільно став до лав Збройних Сил України. Його шлях проліг через пекло страшних боїв на Донеччині. Бахмут, Соледар — місця, де кожен день міг стати останнім, де земля здригалася від вибухів, але наші військові тримали оборону, щоб ми мали завтрашній день».

З грудня 2024 року Іван Балацький був стрільцем 1-го стрілецького відділення. Ніс службу на складному Куп’янському напрямку, де ворог не припиняє атак. Саме там військовий виконував свій обов’язок до останнього удару серця.

«Молодий воїн загинув 23 січня під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Першотравневе Куп’янського району».

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Попрощатися із земляком вийшли сотні земляків. Згорьовані обличчя близьких загиблого, встелені квітами вулиці та живий коридор. Поховали військового у рідному селі Бабухів, де він народився і мешкав усе життя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель воїна, який вісім років віддав армії.

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