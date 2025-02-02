Понад рік жевріла надія: на Полтавщині поховали бійця, який безвісти зник в бою на Харківщині

Чорну біду російські окупанти принесли ще в одну українську сім'ю. 1 лютого «на щиті» до рідної Оржиці на Полтавщині повернувся полеглий захисник Станіслав Значко. Сповіщення про зникнення безвісти військовослужбовця надійшло 15 жовтня 2023 року. Більше як рік надії й безнадії, безсилля і віри. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна, повідомляє Оржицька селищна рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Станіслав після школи був призваний на строкову військову службу. Відслуживши, повернувся додому, а згодом переїхав до Полтави, де знайшов роботу та одружився. Чоловік працював водієм, охоронцем у різних організаціях. Пізніше доля повернула його додому, до Оржиці. Тут розмірено жив та працював Станіслав — серед односельців, які добре знали його як доброго, товариського та щирого чоловіка. До нього часто зверталися за допомогою, бо він мав „золоті руки“ та завжди відгукувався на прохання про підтримку», — йдеться в повідомленні.

Початок повномасштабного вторгнення ворога став переломним моментом у житті Станіслава. У січні 2023 року він був призваний на військову службу за мобілізацією. Тямущого та розсудливого солдата направили на спеціальне навчання за кордон. Повернувшись, Станіслав брав участь у бойових діях.

«Невелике село Орлянка Харківської області стало останнім полем битви для мужнього воїна. Не можна навіть уявити, що пережили рідні за цей час. У бійця залишились матір, брат», — повідомили земляки героя.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Курщині загинув захисник з Черкащини Олександр Ковалевський.

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook