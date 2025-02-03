Не планували: відома пара телеведучих про своє весілля

Популярна пара телеведучих — Катя Осадча та Юрій Горбунов, які задумалися про усиновлення, відсвяткували вісім років свого весілля. На сторінці у соціальній мережі вони виклали відео, на якому згадують день, коли одружилися. Катя вже була вагітною і пара не хотіла влаштовувати гучне святкування. Нагадаємо, Катерина стала другою дружиною Юрія Горбунова та народила йому двох синів.

ВІДЕО ДНЯ

- Ми вирішили, що наш первісток має народитися у законному шлюбі, — розказав Юрій. — Так шо третього лютого у нас день весілля, а 18-го народився Іван. Ми не планували весілля, прийшли наші найближчі друзі. А вже коли виходили законними чоловіком і дружиною, виявилось, що нам влаштували «лімузин» — кіношну «Чайку» з кіностудії, на якій ми поїхали святкувати до ресторану. Гарне було весілля, з обрядами, традиціями… Хай ще сто років буде по вісім років.

Підписники у коментарях приєдналися до поздоровлень пари.

РЕКЛАМА

- Дуже милі та щирі, — написали у відповідь. — Хай це тепло залишиться між вами назавжди.

- Класно, відчуття ніби я з вами сиділа десь в затишному ресторанчику і ви мені розповідали свою історію одруження, з річницею вас! — привітали телеведучих.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Брій Горбунов розповів про найстрашніши часи війни.

270

Читайте нас у Facebook