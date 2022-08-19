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Катерина Осадча в перший день народження молодшого сина поділилася зворушливими спогадами про його народження

13:15 19 серпня 2022
Катерина Осадча

У сім'ї зіркової пари Юри Горбунова та Катерини Осадчої 19 серпня відзначають важливу подію. Рівно рік тому цього дня народився їхній молодший син Данило. Телеведуча вперше показала фото з пологового будинку та розповіла про народження малюка та про те, як Юра підтримував її.

На своїй сторінці в Інстаграм Катерина опублікувала кілька фото з пологового залу. Юрій був поряд із дружиною, жартував, незважаючи на хвилювання.

«Нічна романтика рік тому з Юрою. Він смішив мене, що це БДСМ-приладдя, а не пологовий будинок», — поділилася Катерина. За її словами, персонал також виявився з почуттям гумору.

«Чому діти народжуються вночі? Мені акушерка відповіла коротко та влучно: „Коли робляться, тоді й родяться“. Народна мудрість», — розповіла Катерина.

Юрій Горбунов зворушливо привітав дружину та сина з важливою датою та показав фото дітей.

«Сьогодні нашому молодшому синові Данилові 1 рік! Ще вчора наша мама на Яблуневий Спас народила нашого хлопчика, а сьогодні він уже каже „дай“, „на“, „ням“, „мама“ та „тятя“, і швидше за всіх у світі повзає на колінах по дому. Дякую тобі, моя Катю, за синів! Я люблю тебе! Нехай швидше закінчиться війна, і вони ростуть щасливими під мирним українським небом!» — написав Горбунов.

Нагадаємо, Юрій та Катерина залишаються в Україні, активно займаються волонтерством. Осадча створила платформу з пошуку зниклих «Знайти своїх». Телеведуча жорстко реагує на українців, які живуть у Росії і мовчать про війну. Вона запропонувала позбавити громадянства Регіну Тодоренко та Таїсію Повалій.

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