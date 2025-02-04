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Спорт

Помер знаменитий ексодноклубник Пеле, який тренував Неймара (фото)

10:31 4 лютого 2025
Антоніо Ліма дос Сантос

Знаменитий ексфутболіст «Сантоса» та збірної Бразилії Антоніо Ліма дос Сантос, який грав в одній команді і жив у одній кімнаті з легендарним Пеле, помер у віці 83 років, повідомляє офіційний сайт клубу з Сан-Паулу.

Ліма, який міг зіграти на полі і в захисті, і в півзахисті, і в нападі, розпочинав свою кар'єру в «Жувентусі» із Сан-Паулу, звідки перейшов до легендарного «Сантоса». За десять років виступів за команду (1961—1971 роки) футболіст провів 692 матчі та забив 63 м'ячі (частіше футболку «Сантоса» одягали лише троє — Пеле, Зіто та Пепе). За свою кар'єру Ліма, який встиг пограти в США та Мексиці, двічі ставав чемпіоном світу серед клубів, двічі виграв Кубок Лібертадорес, був шестиразовим чемпіоном Бразилії та семиразовим чемпіоном штату Сан-Паулу (загалом — 22 трофеї).

Ліма та Пеле

У складі збірної Бразилії футболіст зіграв 18 матчів та забив 6 м'ячів, беручи участь у чемпіонаті світу 1966 року в Англії.

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Завершивши ігрову кар'єру, Ліма працював тренером молодіжних складів у «Сантосі». Зокрема, у віці 13−14 років під його керівництвом тренувалися майбутні зірки світового футболу Робіньо, Дієго, Неймар та Родріго.

У Ліми залишилися дружина Вєра та двоє синів, які стали тренерами у власних футбольних школах.

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У зв'язку зі смертю своєї легенди «Сантос» оголосив семиденну жалобу: прапори приспущені, а на початку наступного матчу команди буде оголошено хвилину мовчання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст і тренер, який чотири рази став зі збірною Бразилії чемпіоном світу.

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Фото ФК «Сантос»

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