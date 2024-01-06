Помер легендарний футболіст і тренер, який чотири рази став зі збірною Бразилії чемпіоном світу (фото, відео)

У віці 92 років після нетривалої госпіталізації в Ріо-де-Жанейро помер легендарний футболіст і тренер збірної Бразилії Маріо Загалло, який чотири рази ставав чемпіоном світу. Після смерті Короля футболу Пеле він був останнім з живих тріумфаторів ЧС-1958.

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У 1958 та 1962 роках атакувальний півзахисник завоював Золоту богиню Ніке як футболіст, 1970-го — як головний тренер, а 1994-го — як асистент наставника команди. Загалло — перший, хто став чемпіоном світу з футболу і як гравець, і як тренер (пізніше його досягнення повторили німець Франц Беккенбауер та француз Дідьє Дешам).

За роки кар'єри футболіста Маріо Загалло грав за «Америку», «Фламенго» та «Ботафого». Та й більша частина його яскравої тренерської кар'єри пройшла на батьківщині (крім збірної фахівець ще очолював шість клубів). Рідну Бразилію він залишав лише заради роботи зі збірними Кувейту, Саудівської Аравії та ОАЕ, а також із саудівським клубом «Аль-Хіляль».

Маріо Загалло був свідком початку та розквіту яскравої кар'єри легендарного Пеле.

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«На ЧС-1958 мені було 27, а Пеле — 17, — сказав якось Маріо Загалло. — Ось чому я кажу, що ніколи не грав з ним, а він грав зі мною».

Пеле та Маріо Загалло

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Маріо Загалло у якого було ліванське та італійське коріння, з 1955 року і до самої смерті дружини у 2012-му був одружений на Альсіні де Кастро. У подружжя було четверо дітей.

До речі, Загалло був відомий своєю великою забобонністю і вважав, що число 13 приносить йому успіх. Він любив вигадувати фрази з 13 букв, одружився 13-го числа, жив на 13-му поверсі, керував авто з номерним знаком 1313 і одного разу навіть пожартував, що піде з життя о 13:00 13 липня 2013 року. Прожив довше. За п'ять годин до смерті легенда футболу ще помахав рукою у камеру…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон.

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