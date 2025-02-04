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Події

РФ вдарила балістикою по Ізюму: багато поранених, є загиблі

12:29 4 лютого 2025
Удар по Ізюму балістикою, фото соцмережі

Вдень 4 лютого російські терористи знов атакували Харківщину — завдали удару балістикою по Ізюму.

За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, чотири людини загинули внаслідок ворожого удару.

Ще 17 — поранені, пʼять із них — госпіталізовані до медичної установи. На місці працюють всі екстрені служби.

В результаті удару частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Пізніше Синєгубов уточнив, що ворог вдарив по центральній частині міста. Кількість постраждалих збільшилася до 20 людей.

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Крім того, 4 лютого росія обстріляла одне з залізничних депо у Дніпропетровській області. Попередньо, залізничники не постраждали, повідомили в «Укрзалізниці».

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Але внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено інфраструктуру та приміщення структурного підрозділу. Також уламками посічено пасажирський рухомий склад. У регіоні на маршрути вводять резервні поїзди.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровської області з «Градів» та важкої артилерії. Під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджене промислове підприємство.

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