Окупанти атакували Харків дронами: в місті можливі перебої з водою та світлом

Вдень 25 січня росіяни вдарили безпілотниками по Харкову, є влучання. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Спочатку удари дронів зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах.

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«Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян», — повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Зафіксовано ще один удар -попередньо — БПЛА „Молнія“ у Шевченківському районі. За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа», — написав Терехов у мережі.

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Потім він уточнив, що був ще удар по Київському району.

«На даний час інформації про постраждалих немає», — розповів міський голова.

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«Над містом ще є ворожі безпілотники. Будьте в укриттях», — закликав він.

Пізніше мер також повідомив, що комунальники повністю відновили водопостачання у місті.

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Російська армія постійно обстрілює Харків. Крім КАБів та ракет з Бєлгородської області, росіяни майже щодня по місту запускають дрони.

Нагадаємо, в ніч на 25 січня ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69та 61-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили дві ракети та 46 БпЛА, ще 15 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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