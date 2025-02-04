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Політика

Вторгнення стало реальністю через слабкість української влади, — Ігор Гринів

12:32 4 лютого 2025
Ігор Гринів

Не рейтинг Зеленського падав через загрозу вторгнення, а загроза вторгнення стала реальною через слабкість української влади.

Про це заявив відомий український політтехнолог Ігор Гринів в етері авторського каналу Сергія Мамаєва «Спецпроєкти».

«Саме в цей момент [напередодні повномасштабного вторгнення — Авт.] рейтинг партії „Слуга народу“ після всіх „зашкварів“, які відбулися в парламенті, впав до критичних позначок. Зеленський спробував врятувати його, сказавши фразу „Какая разница“, тобто намагався запропонувати нову парадигму об'єднання суспільства. Але замість очікуваної підтримки і оплесків пролунав свист від його активної пасіонарної частини. І на цьому віра в особисту фартовість і у самого Зеленського, і в його оточення почала давати тріщину», — зазначив політексперт.

На його думку, намагання Володимира Зеленського виступити у ролі миротворця зіграли з ним «злий жарт», оскільки такі меседжі транслювалися не лише для нашого суспільства, а й на весь світ, що підштовхнуло москву повірити у слабкість України.

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«Зеленський сказав, дивлячись в очі путіна, що „я там побачив мир“, насправді путін, як справжній хижак, побачив у Зеленському свою жертву. І все було б на користь російського диктатора, але воювати йому довелося не з Зеленським, а з українським народом. А народ не готовий був себе приймати як жертву, натомість чітко розумів, що путін і російська армія є агресорами в Україні, яких треба просто вбивати»,  — резюмував Ігор Гринів.

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