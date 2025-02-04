Масовий пікет: уманці зірвали виступ нардепа Яценка у місті

Наприкінці січня відбувся масовий пікет містян проти приїзду до Умані народного депутата Антона Яценка. Про це повідомив громадський активіст, депутат Уманської міської ради Ростислав Заволока на своїй сторінці у фейсбуці.

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Про можливий приїзд нардепа стало відомо напередодні із соцмереж, де люди почали закликати не допустити повернення Яценка до Умані.

Уранці 31 січня в центрі міста біля громадської приймальні Яценка зібрались сотні мешканців Умані з плакатами та гучномовцями. Антон Яценко пересувався у супроводі поліцейської охорони.

Серед головних звинувачень на адресу Яценка лунали: зрив виділення фінансової допомоги на потреби ЗСУ в перші дні війни, очікування приходу російського агресора в місто, зневага до образу ветеранів та загиблих захисників, підтримка УПЦ МП та інші.

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В центрі Умані біля громадської приймальні Яценка зібрались сотні мешканців міста з плакатами та гучномовцями

Пенсіонер Василь, який тримав рукописний плакат «Депутат зрадник — загроза для міста», говорить, що про приїзд Яценка почув у дворі та вирішив нагадати йому, що руській мір забрав десятки тисяч життів українців: «Де це видно, що політики, які закликали в Україну руській мир, не сидять у в'язниці, а займаються виборами. Які вибори? Війна в країні, щодня наші хлопці повертаються на щиті, а такі, як Яценко, відверто займаються шкідництвом!»

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Громадський активіст, депутат Уманської міської ради Ростислав Заволока не дозволив народному депутатові виступати.

«Такі сєпари-пристосуванці, як нардеп Яценко, принесли війну в наші родини. З лютого 2022 року він сидів у кутку й чекав приходу рашиської влади. Аж раптом, набравшись мужності та найнявши охоронну фірму, щоб захиститись від народу, приїхав до Умані. Напевно, почав думати про вибори. Нові схеми будувати, пенсіонерів підкуповувати. Та ми, жителі громади, розумний та думаючий народ, який працює на Перемогу, донатить та підтримує наших хлопців та дівчат на нулі, не впустили цього сепаратиста до міста! Ноги Антона Яценка не буде в Умані! Громада дала чітко зрозуміти, що руським міром тут не смердітиме!» — заявив Заволока.

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Під тиском протестувальників, у супроводі поліції нардеп залишив місце зустрічі та закрився у своїй приймальні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про протести у Словаччині, де тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення діями влади.

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