Ми не російська ганчірка: тисячі людей вийшли на протести у Словаччині

Кроки прем'єр-міністра Роберта Фіцо, які останніми тижнями фундаментально вплинули на зовнішню політику Словаччини, знову вивели громадян на вулиці. Попри морозну погоду в столиці, вони прийшли, щоб висловити своє невдоволення його діями, які в основному стосуються зближення з москвою. Протест, на який прийшли понад 4000 людей, організувала словацька громадська асоціація Mír Ukrajně, пише видання Aktuality.

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Під час акції протесту учасники розмахували не лише прапором Словацької Республіки, а й прапором Європейського Союзу.

Про важливість для Словаччини бути в ЄС під час виступу розповіла одна з організаторів — Вієра Дубачова. «Ми теж Європа, — заявила вона, — росія — воююча держава».

Інші учасники мітингу додали, що вкрай важливо, щоб громадські об'єднання та активісти об'єднувалися проти «зла», маючи на увазі політику Фіцо.

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Луція Штасселова згадала окупацію 1968 року та переслідування її родини: «Я не дозволю цій країні потрапити під політичний вплив росії. Це безмежна зухвалість нашого прем’єра. „Руський мір“ поширює розруху по всьому світу».

«Ми не російська ганчірка», — сказали оратори уряду Роберта Фіцо, заявивши, що вони не хочуть віддати Словаччину росії.

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«Ми — не росія», — скандували на площі.

На мітингу засудили агресивну політику путіна

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Самого прем’єр-міністра Фіцо, який 22 грудня відвідав москву і мав розмову з путіним, на акції біля будівлі уряду не було. Як повідомляють місцеві ЗМІ, він перебуває у В’єтнамі. Там зупинився у розкішному готелі Grand Opera Madam Butterfly, де переночувати вартує близько 6 тисяч євро.

Нагадаємо, Роберт Фіцо погрожує припинити резервне постачання електроенергії в охоплену війною Україну через рішення Києва припинити транзит російського газу.

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